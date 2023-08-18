Фото: Instagram* / karenshain

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По какой статье разыскивают мужчину и какое наказание ему грозит?

МВД России объявило в розыск видеоблогера Карена Шаиняна*. Соответствующая информация появилась в ведомственной базе разыскиваемых.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в карточке Шаиняна.

Статья, по которой его разыскивают, не указана.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МВД России объявило в розыск трех генералов ВСУ. Они обвиняются в обстрелах Донбасса, в результате которых погибли и пострадали более 100 человек.

* — внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

* - принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.