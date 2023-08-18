США примут меры против Турции за якобы помощь России в обходе санкций

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Пока же Анкару предупреждают о последствиях.

США планируют ввести санкции против Турции, которая якобы помогает России обходить введенные ограничения. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свой источник.

Но при этом, как сообщает издание, американцы хотят избежать сценария, при котором бы турецкая сторона сильно подверглась экономическим ограничениям. Тем временем, Штаты информируют Анкару о последствиях предоставления помощи Москве.

Усиленное санкционное давление на Россию продолжается со стороны Запада с первого дня спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми санкциями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экономическая стратегия Москвы помогла преодолеть введенные Западом санкции.