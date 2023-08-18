«Остроносые» или деним? Какая обувь будет в тренде осенью

Фото: www.globallookpress.com / Serguei Bulavsky

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Инструкция для вашего следующего похода в магазин.

Грядущей осенью в плане обуви будут актуальны не только новые веяния, но и уже полюбившиеся за последние сезоны модели. Об этом изданию Газета.ру рассказала стилист и фэшн-инфлюенсер Эльвира Янковская.

Специалист уверяет: туфли «Мэри Джейн» с круглым носом, устойчивым каблуком и передней горизонтальной перемычкой останутся в тренде и в этом году. Модель называется так в честь героини английского комикса «Бастер Браун», изданного в 1902 году.

Можно смело покупать сразу несколько пар разных оттенков, советует Янковская. Также популярными будут «мужские» тяжелые ботинки и все их виды: дерби, броги и лоферы.

Их стилист советует совмещать с деловыми костюмами-двойками или простыми джинсами и платьями. Еще в тренде будут высокие сапоги-слаучи.

«Высокие сапоги позволят как можно дольше продлить сезон мини-юбок. Выбирайте тканевые или кожаные модели на каблуке или плоской подошве», — уточняет стилист.

Янковская подчеркивает, что в моде осенью также будут обувь из денима и остроносые ботинки.

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