В Москве простились с народным артистом России клоуном Андрюшей
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Андрей Николаев скончался 15 августа на 86-м году жизни.
В цирке на Цветном бульваре прошла церемония прощания с народным артистом РФ Андреем Николаевым, известным публике также как клоун Андрюша. Об этом пишет ТАСС.
Как сообщает корреспондент, попрощаться с любимым артистом и другом можно было в малом манеже цирка. После официальной траурной церемонии тело Андрея Николаева кремируют и похоронят на Введенском кладбище в Лефортово.
Артист скончался 15 августа в возрасте 85 лет. Известный во всем мире клоун Андрюша, по предварительным данным, ушел из жизни из-за проблем со здоровьем. Информация о его экстренной госпитализации начала появляться в прессе еще 12 августа.
Карьера артиста принесла Николаеву высшую мировую клоунскую награду «Золотая маска Грока». В последние дни своей жизни легенда советского цирка собирал документы, необходимые для присуждения премии «Артист» от Росгосцирка.
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