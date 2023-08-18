Следствие попросило об аресте сопредседателя движения «Голос»* Мельконьянца

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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Бизнесмена подозревают в серьезном нарушении законодательства РФ. Речь идет о работе на незарегистрированную организацию-иноагента.

Следствие попросило об аресте сопредседателя движения «Голос»* Григория Мельконьянца. Об этом сообщил источник 5-tv.ru из зала заседания.

В отношении Мельконьянца возбуждено уголовное дело о ведении работы нежелательной организации на территории страны. С 2003 года, по официальным данным, «Голос» наблюдает за избирательным процессом в России. При этом известно, что деятельность структуры финансировалась из-за рубежа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд арестовал координатора движения «Голос»* Егорова** на 15 суток.

* — включен Минюстом в список незарегистрированных организаций-иноагентов.

** — признан иноагентом в РФ