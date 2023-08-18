Под Волгоградом произошло страшное ДТП с фурами, погибли дети

Фото: Telegram / ГУ МВД России по Волгоградской / VOLG_34MVD

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Все произошло на трассе Р-22 «Каспий».

При столкновении легковушки с фурами в Волгоградской области погибли трое детей и одни взрослый мужчина. О ДТП рассказали в пресс-службе регионального МВД.

Уточняется, что все произошло на трассе Р-22 «Каспий». Легковой Hyundai выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком MAN, а позже — с фурой Volvo. В результате от травм скончались дети, находившиеся в легковушке — им было от четырех до 14 лет. Скончался также водитель этой машины, еще одна пассажирка 36 лет была доставлена в больницу.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело.

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