Фото: www.globallookpress.com / J.W.Alker

Читайте нас в: Дзен Новости

Западные страны продолжают накачивать Украину оружием.

Великобритания заключила три контракта на поставку киевскому режиму систем противовоздушной обороны (ПВО). Информация следует из заявления, опубликованного на сайте британского правительства.

Уточняется, что сумма контрактов оценивается в более чем 90 миллионов фунтов стерлингов.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американцы одобрили передачу киевскому режиму истребителей F-16.