Нет аналогов в мире? В России изобрели «капсулу бессмертия»

Фото: www.globallookpress.com / Marcus Brandt

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Действительно ли данный аппаратный комплекс сможет продлить жизнь людям?

Лучшие медики и ученые Татарстана изобрели уникальный медицинский аппарат под названием «капсула бессмертия» для комплексной диагностики организма. Об этом изданию KP.RU заявил патентообладатель аппаратного комплекса Тимур Серазетдинов.

Устройство распознает риски заболевания Альцгеймером даже по голосу пациента. Аппарат создан для того, чтобы продлить людям жизнь при помощи современной комплексной диагностики.

Он проводит скрининговое обследование всего организма с использованием искусственного интеллекта и VR-шлема. Аппарат оборудован кислородной маской и имеет функцию массажного кресла.

«Капсула бессмертия» сканирует сердце, печень и почки. Более того, аппарат измеряет давление, пульс, уровень кислорода и сахара в крови.

Для профилактики опасных заболеваний комплекс диагностирует состояние сосудов и нервной системы. С этой целью достаточно просто сесть в специальное кресло капсульного типа.

«Капсула, конечно, не сможет с точностью озвучить, к примеру, что у вас цирроз печени. Но вот такие признаки, как пигментация кожи, пожелтение белков глаз и лица позволят аппарату вынести рекомендации к посещению профильного врача», — говорит Серазетдинов.

Аппарат может отправить пациента «в отпуск», выявив возможные риски заболевания. Капсула буквально «коммуницирует» с пациентом фразой «вам пора в отпуск».

«Вообще, сейчас мы работаем над тем, чтобы это был не просто виртуальный врач, а настоящий друг-советник, с которым и по душам можно поговорить», — объяснил он.

По словам Серазетдинова, ученые и медики собрали воедино все необходимые методы диагностики и установили их в кресло-капсулу. Изобретение, как подчеркивается, является уникальным и инновационным.

«Базовая стоимость капсулы составляет 12 миллионов рублей. У нас уже есть три предзаказа, но, пока что, мы не готовы выпускать аппарат в розничную продажу. Прежде всего, нам важно понять спрос на такой продукт, и от этого дальше отталкиваться», — говорит изобретатель.

«Капсула бессмертия» в целом предназначена для корпоративных клиентов. Ее главными покупателями предположительно выступят фирмы, предприятия и различные медицинские учреждения.

Точно предсказать, кто именно будет покупать изобретение, сейчас невозможно. Дело в том, что его аудитория еще не выявлена.

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