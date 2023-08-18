Слонов и жирафов могут начать привозить в Россию из ЮАР

Фото: www.globallookpress.com / Karl F. Schöfmann

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Страны планируют обсудить такую возможность.

Экзотических животных для российских зоопарков могут начать привозить из ЮАР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

Уточняется, что ведомство планирует обсудить этот вопрос с африканскими коллегами.

«Речь идет об импорте в адрес российских зоопарков экзотических животных (бегемотов, слонов, жирафов, зебр, антилоп, носорогов) из охотничьих заказников ЮАР, расположенных в провинциях Лимпопо и Гаутенг», — говорится в сообщении.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что забавный и одновременно пугающий случай произошел в южноафриканском национальном парке. Там слон решил сам познакомиться с посетителями.