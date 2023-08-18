Она «сморщивается»: чем опасен «синдром Щелкунчика» и что это такое

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Личный архив Сергея Дробязго; 5-tv.ru

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Хроническое заболевание может беспокоить годами, а для избавления от него придется обращаться к хирургу.

Апорто-мезентериальный пинцет, который называют «синдромом Щелкунчика» или «синдромом пинцета», — крайне редкое, но весьма опасное заболевание. Об особенностях его течения и рисках 5-tv.ru рассказал кандидат медицинских наук, сердечно-сосудистый хирург Сергей Дробязго.

«Синдром Щелкунчика», по словам эксперта, имеет хроническую симптоматику, ведь основная причина заболевания кроется в особенностях анатомии. Такой диагноз ставится людям, у которых есть аномалия расположения сосудов: почечная вена находится в щели между двумя артериями, которые ее сдавливают.

«Эта вена отвечает за отток венозной крови от внутренних органов, в частности, от почки. Таким образом она начинает сморщиваться, перестает функционировать, начинает вырабатывать массу нежелательных гормональных веществ. Грубо говоря, человек остается с одной почкой», — объясняет флеболог.

Также недуг может сопровождаться повышением давления и общим нездоровым состоянием. Почему же это называется «синдромом Щелкунчика»?

Оказывается, дело в аналогии хода заболевания и сказочного героя. Щелкунчик сдавливает орех, чтобы его расколоть — по такому же принципу сжимается и почка.

Впрочем, паниковать не стоит, уверяет врач. В современной медицине есть методы, которые помогают своевременно выявить и поставить диагноз, а также провести эффективное лечение.

Обычно это делается с помощью хирургического вмешательства, а именно — стентирования сосудов. Считается, что это наименее травматичный подход.

Есть и более травматичная процедура — операция при помощи робота Да Винчи. Последний метод недавно применялся в Индонезии, после того, как мужчина обратился ко врачам с жалобами на боли в пояснице.

В больнице ему поставили диагноз и провели хирургическое вмешательство. Местные СМИ сообщают, что операция прошла успешно.

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