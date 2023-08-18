Как у Киркорова? Директор Пьера Нарцисса раскрыл тайну его идеального пресса

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Исполнитель хита «Шоколадный заяц» всегда был крепким накаченным мужчиной. Что это — результат усиленных тренировок или работа пластического хирурга?

Пьер Нарцисс однажды хотел сделать красивый пресс в клинике пластической хирургии, однако до операции дело так и не дошло. Об этом «МК» рассказал директор ныне покойного артиста Сергей Дворцов.

«В свое время Пьер Нарцисс тоже хотел сделать себе красивый пресс, но он ограничился только консультацией у пластического хирурга по этому вопросу. В итоге Пьер просто пил витамины и ходил в спортзал», — поделился он.

Об этой истории Дворцов вспомнил на фоне скандала вокруг звездного хирурга Тимура Хайдарова. Директор Нарцисса поддержал певицу Славу, которая обвинила врача в некачественной операции на груди.

«Я хочу заступиться за Славу: все на нее накинулись. Но я на самом деле ее понимаю. Врачи обязаны давать гарантию и объяснять, что после операции могут произойти какие-то нюансы. Ну и если что-то пошло не так, переделать или вернуть деньги. Но Хайдаров так не сделал», — отметил Дворцов.

Пьер Нарцисс скончался летом 2022 года на 46-м году жизни. Причиной смерти певца послужила подагра, которая дала о себе знать болями в суставах и осложнениями во внутренних органах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как директор покойного Пьера Нарцисса объяснил задержание его «любовницы».