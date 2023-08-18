Фото: Reuters / PIROSCHKA VAN DE WOUW

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Барьеров для отправки боевых самолетов больше нет.

Американцы одобрили передачу киевскому режиму истребителей F-16. Об этом заявил министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен, слова которого приводит Danmarks radio.

«Могу подтвердить, что мы с министром обороны написали коллегам в США о наших вариантах. И вот мы получили дружеское письмо от госсекретаря США Энтони Блинкена, которое дает нам возможность действовать», — сказал он.

По словам датского министра, барьеров для отправки боевых самолетов больше нет. Кроме того, разрешение на поставку F-16 получила не только Дания, но и Нидерланды. Их передачу уже обсуждают союзники.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

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