Огонь охватил грузовой терминал в Новороссийске

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Площадь возгорания оценивается в 1300 квадратных метров.

Пожар произошел в грузовом терминале в Новороссийске. На месте работают спасатели, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Уточняется, что возгорание зафиксировано на улице Макарова на площади 1300 квадратных метров. Огнем там охвачены деревянные палеты. К тушению привлечены 42 человека и 14 единиц техники.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в городе Усть-Илимск в гипермаркете «Экономия» вспыхнул крупный пожар.