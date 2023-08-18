Фото: www.globallookpress.com / Philipp Schulze

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Американские чиновники даже вступили в перепалку на очередном заседании по обсуждению поддержки киевского режима.

Некоторые американские конгрессмены выступили против выделения помощи Киеву из-за скромных результатов контрнаступления боевиков. Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на информированные источники.

Речь идет о предоставлении киевскому режиму пакета помощи на 20 миллиардов долларов. Украина может его лишиться, если не дойдет до «ключевого» города Мелитополь в Запорожской области.

При этом газета пишет, что на заседании возникли яростные споры — некоторые чиновники заявили, что США не поставляют более мощное оружие боевикам, поэтому они якобы не могут достичь нужного результата.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные при помощи тяжелого вооружения уничтожили основную группировку боевиков киевского режима в Урожайном.