ФСБ пресекла попытку провоза через границу около 250 кг янтаря

Фото, видео: ЦОС ФСБ России

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По данному факту были задержаны двое россиян.

Силовики в Калининградской области пресекли попытку незаконного провоза через границу стратегически важного ресурса. Об этом сообщает пресс-служба ЦОС ФСБ России.

Уточняется, что двое граждан пытались провезти около 250 килограммов янтаря стоимостью выше пяти миллионов рублей.

«В Краснознаменском районе Калининградской области задержаны двое граждан России, у которых обнаружено и изъято около 250 килограммов янтаря — сырца различных фракций», — говорится в сообщении.

В отношении фигурантов проводятся необходимые следственные мероприятия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ пресекла коррупционную схему на объектах ж/д транспорта под Белгородом. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.