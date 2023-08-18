Погибли мгновенно: появилось видео жуткой авиакатастрофы на магистрали

Десять человек погибли в результате авиакатастрофы в Малайзии

Фото, видео: www.globallookpress.com / Michael Seeboth

Читайте нас в: Дзен Новости

Самолет потерпел крушение во время посадки.

Десять человек стали жертвами авиакатастрофы в Малайзии. Самолет потерпел крушение во время посадки.

Он рухнул прямо на оживленную магистраль — борт врезался в машины и загорелся. Все погибли мгновенно, включая тех, кто находился в автомобилях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Канаде шесть человек погибли в результате крушения самолета. Борт вылетел из аэропорта возле города Калгари вечером, а уже после полуночи пропал без вести.

По имеющейся информации, на самолете находились пять пассажиров и пилот. Предположительно, борт потерпел крушение недалеко от гор, и никто из присутствующих на нем не выжил.