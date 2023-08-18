«Солдаты неудачи»: американские наемники пришли в шок от потерь ВСУ

Фото, видео: www.globallookpress.com / Klaus-Dietmar Gabbert; 5-tv.ru

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Все они давали интервью из госпиталя в Киеве.

Наемники из США в шоке от огромных потерь ВСУ в ходе контрнаступления. Об этом сообщает ABC News.

Журналисты телеканала поговорили с несколькими бывшими американскими солдатами, которые воевали на стороне Украины, и теперь лечатся в госпитале в Киеве. Уроженец Техаса рассказал, что его подразделение уничтожено на 85%.

Наемник с Аляски поведал, что русские оказывают очень сильное сопротивление, с которым трудно справиться. А еще один «солдат удачи» признался, что украинские атаки были неорганизованными и неэффективными.

Его подразделение потеряло сразу три танка Leopard за один день. Другую западную технику не отправили на передовую только потому, что с ней так и не научились обращаться украинские боевики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США заявили о массовом бегстве иностранных военных из рядов ВСУ.