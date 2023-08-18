Здесь сбываются мечты: фестиваль молодого искусства «Таврида. АРТ» открыли в Крыму

Фото, видео: © РИА Новости / Макс Ветров; 5-tv.ru

Какую программу придумали организаторы?

Крым принимает пятый, юбилейный, фестиваль молодого искусства «Таврида АРТ». На уникальное мероприятие, объединяющее разные направления искусства, съехались больше трех тысяч актеров, режиссеров, художников и музыкантов со всей страны. Как отмечают участники и организаторы, именно на Тавриде зарождается будущее отечественной культуры. Чем удивляет фестиваль в этом году — знает Кирилл Воробьев.

Громко и с неподдельным драйвом! Бухта Капсель буквально дрожит от раскатов музыки. Это уже пятый, юбилейный фестиваль «Таврида. Арт». Больше 3 тысяч участников со всей страны, актеры, музыканты, режиссеры — тут все. На одной площадке все направления искусства. Ничего подобного в мире нет. Формат — уникальный. И именно здесь зарождается будущее российской культуры.

«Как бы ни было трудно, любое время вызова — это время возможностей. Все, что вы видите вокруг себя, рождалось, как ваша мечта. За короткие пять лет эта мечта стала реальностью», — заявил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

В этой мечте концентрация творчества зашкаливает. Тут каждый знает про самовыражение. Прямо на улице — музыкальное шествие. Огромная территория — одна большая сцена, где все — рядом.

Здесь и начинающие звезды, и настоящие легенды. Владимир Машков стал новым обладателем звезды «Тавриды» — особый знак уважения таланта. Он оставил послание будущим поколениям творцов и еще раз напомнил, что русскую культуру отменить невозможно.

«Можете ли вы остановить волны океана? Конечно нет, потому что это стихия. А наша русская культура — это великая стихия — стихия любви. В добрый путь! Дуй ветер, дуй!» — сказал актер Владимир Машков.

«Таврида» уже не просто фестиваль. По поручению президента территорию развивают, как первый в стране молодежно-просветительский курорт. «Таврида» каждый год прорастает новыми пространствами. В этом году открыли новый арт-экспо — под одной крышей лучшие творческие концепции страны. И здесь каждый удивляет как может. Тула предлагает научиться расписывать пряники, а Камчатка — поиграть.

В программе — сотни мероприятий. С утра и до поздней ночи — творят! Здесь на каждом метре ищут и находят новые имена.