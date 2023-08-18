«Ангарского маньяка» обвинили в убийстве еще трех женщин

Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov

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Убийца, которому сейчас 59 лет, осужден на два пожизненных срока.

Михаила Попкова, известного как «ангарский маньяк», будут судить еще за три убийства. По информации прокуратуры Иркутской области, обвинительное заключение по уголовному делу уже утверждено.

В 2012 году в Ангарске арестовали мужчину, которого подозревали в изнасилованиях и убийствах нескольких десятков женщин. Двадцать лет он держал в страхе весь город. И трудно даже представить — но маньяком оказался бывший милиционер. Какие только орудия не использовал.

С 1992 по 2010 годы Попков убил 81 женщину. Суд приговорил его к двум пожизненным срокам, однако новые признательные показания о дополнительных убийствах могут изменить ситуацию.

«Ангарский маньяк» предлагал женщинам подвезти их на своем автомобиле или провести с ним время, после чего жестоко убивал и закапывал в лесу.

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