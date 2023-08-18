Фото: УФСБ РФ по Белгородской области

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По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как именно действовали преступники.

ФСБ пресекла коррупционную схему на объектах ж/д транспорта под Белгородом. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как именно действовали преступники.

Правоохранители установили причастность ревизора по безопасности АО «Вагонная ремонтная компания-1» к получению взяток в крупном размере. По версии следствия, давали их главный инженер и начальник вагонного ремонтного депо. Мужчины платили за сокрытие фактов допущенных по их вине неисправностей узлов и деталей вагонов, что могло привести к аварийным ситуациям на железнодорожном транспорте.

ФСБ задержала подозреваемого в коррупции. Фото: УФСБ РФ по Белгородской области

Расследованием уголовных дел занимается региональный СУСК.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Южная Корея выдала России обвиняемого в финансировании терроризма мужчину.