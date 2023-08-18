Пентагон обвинил Россию в разработке биологического оружия

Фото: www.globallookpress.com / Lance Cpl. Weston Brown

Читайте нас в: Дзен Новости

При этом доказательств в докладе не приводится. Очередная провокация?

В США обвинили Россию в разработке биооружия. Как сказано на сайте американского военного ведомства, РФ продолжает программу совместно с Северной Кореей.

«США оценивают, что Северная Корея и Россия продолжают программы наступательного биологического оружия в нарушение обязательств Конвенции о биооружии и токсинах, и выражают обеспокоенности по поводу активности Ирана», — сказано в официальном сообщении.

Как Пентагон сделал такие выводы — неизвестно, потому что никаких доказательств в подтверждение своим доводам ведомство не приводит. Сказано лишь то, что Россия якобы не предоставила доказательств демонтажа бывших советских программ и усиленно продолжает защищать свои биоисследования».

Примечательно, что у Минобороны РФ есть информации о более чем 100 фактах разработки биологических программ Пентагоном совместно с Киевом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в США раскрыли истинную цель лабораторий на Украине.