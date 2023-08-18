«Спасибо, мои дорогие»: певица Нюша с размахом отметила 33-летие

Певица Нюша отметила 33-летие в караоке кругу семьи и друзей

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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На торжество исполнительница не поскупилась.

Певица Нюша (настоящее имя — Анна Шурочкина) поделилась впечатлениями после празднования своего дня рождения. 15 августа артистка отметила 33-летие в кругу друзей и близких.

В своем личном блоге она опубликовала несколько ярких кадров, на которых позирует с гостями торжества.

«Спасибо, мои дорогие, за то, что были рядом», — написала знаменитость.

Для своего праздника именинница выбрала короткое голубое платье, украшенное блестками и пайетками. Поразил публику не только ее наряд, но и праздничный торт в виде шара, который Нюше пришлось разбивать молотком.

Среди гостей мероприятии можно было заметить также супруга певицы, ее сестру и маленькую дочку. Гости вместе с виновницей торжества наслаждались фуршетом, приятной атмосферой и пением в караоке.

Ранее 5-tv.ru писал, что Нюша использует «тяжелую артиллерию» для восстановления кожи после родов.