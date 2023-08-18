Невероятно: новые данные о мумии Этци, пролежавшей в ледниках больше 5 тысяч лет
Новые сведения о мумии древнего человека
Фото: www.globallookpress.com / Markus C. Hurek
Ученые исправили ошибку десятилетней давности.
Исследователи заново изучили геном ледяной мумии по прозвищу Этци, известной, как одна из старейших человеческих ледниковых мумий, датированная 3350–3120 годами до нашей эры.
В научном журнале Cell Genomics вышла статья с результатами новых исследований ДНК Ледяного Человека, исходя из которых можно узнать, что в данных за 2012 год содержатся ошибки, исправленные при повторном изучении. Так, например, ученые выяснили, что кожа Этци была темной при жизни, а не потемнела в процессе мумификации. Кроме того, он скорее всего был подвержен облысению, при том, что предыдущие исследования показывали обратное. Исследователи также узнали, что Этци был склонен к ожирению и диабету второго типа.
В отличие от предыдущих исследований, ученые не обнаружили у Ледяного Человека заметной родословной, связанной со степью. Вместо этого он сохранил самую богатую среди современных европейских популяций родословную, связанную с анатолийскими фермерами, что указывает на то, что практически 90% предков этого человека были из числа земледельцев, переселившихся в Европу из Малой Азии в раннем неолите.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что останки ребенка-вампира, прикованного за ногу к земле, нашли в одной из деревень.