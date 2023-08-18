Станет непригодной для жизни: как прошло заседание Совбеза ООН по Украине

Фото, видео: Reuters / Piroschka van de Wouw; 5-tv.ru

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Один из поводов — возможные поставки американских F-16.

Вашингтон одобрил передачу Киеву американских истребителей F-16 из арсеналов Дании и Нидерландов. Самолеты окажутся на Украине после того, как пилотов ВСУ научат ими управлять — возможно, даже на тренировочных базах в США.

Помимо истребителей, Киев продолжает получать из-за рубежа сотни единиц техники, оружия и боеприпасов. Они не только не способствуют дипломатическому урегулированию конфликта, но грозят превратить значительную часть Украины в зону, непригодную для жизни.

Эта тема стала основной на внеочередном заседании Совбеза ООН, созванном Россией. Подробности — у корреспондента «Известий» Александра Якименко.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Украина не получит истребители F-16 в этом году.