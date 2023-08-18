Сверхмощная артиллерия: лучшее видео из зоны СВО за день

Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Российские силы продолжают громить позиции украинских националистов.

Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

На первых кадрах показана боевая работа расчетов 152-мм гаубиц Д-30. В ходе выполнения задач бойцы на купянском направлении нанесли огневое поражение по району скопления бронированной техники и живой силы, а также по складам боеприпасов ВСУ.

Гаубица Д-30 — эффективное мобильное орудие, которое позволяет артиллеристам вести корректируемую прицельную стрельбу на дальностях до 15 километров.

На следующих кадрах уже показана боевая работа расчетов самоходных пушек «Малка» на угледарском направлении.

Бойцы наносят огневое поражение живой силе, артиллерии и бронетехнике противника, находящегося на позициях в районе Времьевского выступа линии боевого соприкосновения.



