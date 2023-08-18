Опубликованы кадры с места падения БПЛА в районе «Экспоцентра» в Москве

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

На месте произошедшего работают экстренные службы.

Утром киевский режим пытался совершить с помощью беспилотника атаку по объектам на территории Москвы и ее области. Вражеский беспилотный летательный аппарат был сбит системами противовоздушной обороны. Его обломки упали в районе «Экспоцентра». Корреспондент «Известий» Александр Морозов показал обстановку на месте инцидента.

«Судя по дыму, который поднимается из-за здания, беспилотник упал на территории „Экспоцентра“ где-то посередине комплекса», — сказал он.

На месте произошедшего работают экстренные службы.

Как сообщил ранее мэр столицы Сергей Собянин, значимых разрушений здание не получило. Как писал 5-tv.ru, в Минобороны РФ сообщили, что беспилотник был сбит в районе четырех часов утра. Пострадавших нет.