Минобороны сообщило об отражении атаки беспилотников в Москве и Подмосковье

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

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Попытка атаки киевского режима была пресечена в районе четырех утра.

Киевским режимом была предпринята очередная попытка террористической атаки с помощью беспилотника по объектам на территории Москвы и ее области. Как сообщили в Минобороны РФ, она была пресечена в районе четырех часов утра.

«БПЛА, воздействия по нему средств поражения ПВО, изменил траекторию полета и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что жертв и возгораний нет.

Ранее, писал 5-tv.ru, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что обломки вражеского БПЛА упали в зоне «Экспоцентра». Серьезных разрушений нет.