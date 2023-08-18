Фото: www.globallookpress.com / Mihir Melwani

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Член палаты представителей Энди Харрис призвал прекратить поддержку режима Зеленского.

Член палаты представителей американского Конгресса Энди Харрис заявил, что США должны свернуть поддержку Украины. Об этом сообщило издание Politico.

Конгрессмен отметил, что опасается мошенничества или расточительства со стороны киевских властей. Также в качестве причины отказа от поддержки он назвал рост цен на продукты в США.

Харрис отметил, что широко анонсируемое контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) провалилось. По его словам, положение украинских боевиков на поле боя вряд ли изменится.

«Это больше патовая ситуация? Должны ли мы относиться к этому реалистично? Я думаю, что мы, вероятно, должны. Говорю прямо, оно [контрнаступление] провалилось», — отметил Харрис.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Илон Маск прокомментировал провал контрнаступления ВСУ. Бизнесмен придерживается позиции, что именно США играют главную роль в эскалации украинского кризиса.