Сбываются мечты: как прошло открытие фестиваля «Таврида. АРТ»

Фото, видео: 5-tv.ru

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Перед молодыми талантами с речью выступил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко.

В крымской бухте Капсель состоялась церемония открытия пятого фестиваля молодого искусства «Таврида. АРТ». Мероприятие собрало около трех с половиной тысяч участников из 89 регионов России. На открытии «Тавриды. АРТ» присутствовал первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко.

По его словам, «Таврида. АРТ» — это место, где сбываются мечты. Также Кириенко посоветовал молодым российским талантам не бояться вызовов судьбы и пожелал удачи всем участникам.

«"Таврида" — это место, где сбываются мечты, потому что все, что вы видите вокруг себя, когда-то рождалось, как чья-то мечта, как наша с вами мечта. И за короткие пять лет эта мечта стала реальностью. А значит, во время вызова надо смелее мечтать и бороться за то, чтобы мечта стала реальностью», — подчеркнул Кириенко.

Кроме того, перед гостями выступили звезды российской эстрады. К примеру, на фестивале прошел концерт группы «Чайф» и состоялся «квартирник» Евгения Маргулиса.

«Таврида. АРТ» продлится до 21 августа.

Владимир Путин поприветствовал участников и организаторов «Тавриды. АРТ»

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Машков получил именную звезду на «Тавриде. АРТ». Народный артист РФ отметил, что фестиваль позволит «развивать великую русскую культуру».