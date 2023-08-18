Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Iranian Presidency; 5-tv.ru
Какие вопросы обсудили лидеры двух стран?
На тему развития сотрудничества в экономической сфере с президентом Ирана пообщался Владимир Путин.
В телефонной беседе лидеры двух стран обсудили взаимодействие во многих сферах — от транспорта до энергетики. Кроме того, стороны обсудили более тесную координацию в международных делах, учитывая интерес Тегерана к БРИКС.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Иране заявили о готовности к полной отмене виз с Россией.