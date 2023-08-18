В США предрекли Украине потерю двух городов

Фото: www.globallookpress.com / Mihir Melwani

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По мнению бывшего американского разведчика, такой исход событий не за горами, поскольку ВСУ терпят неудачи ежедневно.

Киевский режим в скором времени может потерять контроль над Купянском и Харьковом. Такое мнение выразил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

По его словам, украинская линия была у Купянска была разбита штурмовыми подразделениями ВС РФ. Российские силы продвигаются ежедневно на несколько километров. А после потери контроля ВСУ над Купянском последует и Харьков.

«Это начало конца. Украинцам уже не хватает людей, чтобы держать оборону», — заявил Риттер.

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По его мнению, такой исход событий может произойти уже к концу лета.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Скотт Риттер назвал Владимира Зеленского лучшим оружием России. Он добавил, что некомпетентность лидера Украины стала причиной отсутствия каких-либо успехов на поле боя и большим потерям в рядах украинской армии. Эксперт уверен, что народ страны может восстать против президента.