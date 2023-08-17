Система ПВО сбила украинский БПЛА в небе над Белгородской областью

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Пострадавших и разрушений нет.

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила в небе над Белгородской областью украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объектам на территории РФ была пресечена в 22:22 по московскому времени.

Пострадавших и разрушений нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что утром 17 августа в небе над Белгородской областью был сбит еще один вражеский беспилотник.