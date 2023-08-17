Энергетики в Махачкале устранили свыше 200 нарушений электросети из-за жары

Фото, видео: ПАО «Россети»; 5-tv.ru

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Все заявки, поступившие за последние четыре дня от местных жителей, были оперативно выполнены. Работы продолжаются.

Энергетики в Махачкале устранили более 200 технологических нарушений электросети напряжением 0,4 — 10 киловольт, возникших за последние четыре дня. Об этом сообщили в пресс-службе ПАО «Россети Северный Кавказ».

Отмечается, что помимо этого специалисты провели ремонт трансформаторной подстанции на улице Магомедтагирова в районе 18-й школы.

«Особое внимание специалисты уделили проведению технических мероприятий в Семендере — одном из наиболее густонаселенных и застроенных районов Махачкалы», — добавили в пресс-службе.

Работы по заявкам местных жителей на сегодняшний день продолжаются. Задействовано 11 оперативно-ремонтных бригад.

Кроме того, мэр Махачкалы Юсуп Умавов сообщил ранее, что к устранению аварийных отключений в городе привлечены специалисты и из соседних с Дагестаном регионов. Ведутся работы по замене вышедшего из строя оборудования.

Жара, пришедшая в регион в августе, привела к аварийным отключениям энергоснабжения в Махачкале.