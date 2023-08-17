Меликов заявил о 17 неопознанных погибших после взрыва на АЗС в Махачкале

Фото: Муса Салгереев / ТАСС

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Трагедия в Дагестане унесла жизни 35 человек.

Недавно в Махачкале произошла ужасная трагедия. Взрыв на АЗС унес жизни 35 человек. Глава Республики Дагестан Сергей Меликов рассказал, что тела 17 человек остаются неопознанными.

«Есть пока неопознанные погибшие, сейчас процедура опознания проходит. На вчерашний день количество неопознанных было 17 человек», — сказал он журналистам после заседания Госсовета в Москве.

Меликов добавил, что власти Дагестана оценивают потребности людей, которые нуждаются в поддержке в результате трагедии. Но политик отметил, что на сегодняшний день в столь короткие сроки невозможно обеспечить материальной помощью всех нуждающихся.

«Сейчас проводятся проверки по тому объему помощи, в которой пострадавшие будут нуждаться», — заявил глава региона.

ЧП на АЗС в Дагестане произошло 14 августа поздним вечером. По данным СК, пожар начался в здании автосервиса, который находился через дорогу от заправки. После огонь перекинулся на место хранения селитры, что спровоцировало взрыв, серьезно повредивший АЗС.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Махачкале опознали тела 13 погибших после взрыва на АЗС.