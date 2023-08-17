«Не живите в пустоте»: Лариса Гузеева нашла новую любовь

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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Телеведущая заявила, что она полюбила еще кое-кого. А как же ее муж?

Телеведущей Ларисе Гузеевой уже 64 года. За свою жизнь она была замужем три раза. С последним избранником заключила брак в 1999 году. Им стал бизнесмен Игорь Бухаров. С мужчиной артистка была знакома давно, но отношения с ним начались только после двух неудачных браков. Так или иначе, фанатом телеведущей казалось, что у нее с мужем гармония и идиллия. Но, неожиданно для всех, Гузеева в своем личном блоге заявила, что нашла новую любовь.

Та, что греет душу звезды стала ее собачка по кличке Жужа. Раньше артистка критиковала тех, кто чересчур привязана к своим домашним питомцам. Но после того, как в ее жизни появился лучший друг человека, поняла, что была не права.

«Селфи с Жужей на съемках. Человек без новой дозы любви заветривается. Мне судьба благоволила на чувства и эмоции, но то, что привнесла эта маленькая собанюнечка в мою жизнь! Не обделяйте себя! Не живите в пустоте! Ищите свою любовь — она разная», — заявила Гузеева.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Гузеева привела собаку на съемки.