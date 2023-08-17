Российский суд оштрафовал Андрея Макаревича*, сбежавшего в Израиль

Макаревича* оштрафовали за публикацию материалов без плашки иностранного агента

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Читайте нас в: Дзен Новости

Музыканта внесли в реестр иностранных агентов, а он об этом «забыл».

Симоновский суд Москвы оштрафовал Андрея Макаревича* за то, что тот публиковал в своих социальных сетях материалы без плашки иностранного агента. Как стало известно 5-tv.ru, согласно решению музыкант обязан выплатить 35 тысяч рублей.

Макаревич выкладывал сообщения в Telegram-канале, но не ставил плашку о своем статусе, следовательно, нарушил регламентирующий деятельность иностранных агентов и совершил административное правонарушение. Закон был подписан Владимиром Путиным 14 июля 2022 года.

Известно, что сам музыкант в зале суда отсутствовал, сейчас он находится в Израиле.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как оскандалившаяся Лайма Вайкуле собирала зрителей на концерт в Израиле.

* — признан иностранными агентами на территории РФ.