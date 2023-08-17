Циничный поступок: Байден уехал на пляж на фоне трагедии на Гавайях

Fox News: Байден поехал на пляж на фоне лесных пожаров на Гавайях

Фото: Reuters / ЛИЯ МИЛЛИС

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Кадры отдыха американского лидера вызвали возмущение среди населения.

В Сети появилась фотография президента США Джо Байдена на пляжном отдыхе. Все бы ничего, но в то же время на Гавайях бушуют природные пожары, сообщает Fox News. Действия Байдена вызвали огромное возмущение у американцев.

«Прошла уже почти неделя с тех пор, как разрушительное пламя превратило в развалины целый город. И пока на Гавайях считали погибших, Байден играл в Делавэре роль пляжного бездельника. Он несколько часов расслаблялся в шезлонге, наслаждаясь солнышком», — заявила ведущая телеканала.

Позднее американский лидер все-таки высказался о происходящем. Он выразил готовность оказать пострадавшим необходимую помощь.

«Даже это он сделал с помощью телесуфлера», — отметила журналистка.

Один из пользователей Сети назвал поступок президента отвратительным. Байден, по его мнению, дал комментарий о трагедии только после отпуска.

«Джо просто сидит на пляже, не проявляя ни сострадания, ни сочувствия. Отвратительно и позорно», — выразил возмущение зритель.

На гавайских островах Мауи и Большой бушуют сильные лесные пожары из-за жары и ветра, возникшего из-за урагана «Дора». Огонь превратил буквально в пепел несколько населенных пунктов, в том числе известный туристический город Лахайна. Число жертв пожаров уже свыше 100 человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пресс-секретарь Байдена случайно опубликовала пост от имени президента США.