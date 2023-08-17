Гроза дронов: как в зоне спецоперации работает комплекс ПВО «Тор»

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru

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Техника позволяет контролировать небо на сотни километров вокруг.

Невероятную эффективность показывает в зоне спецоперации российский зенитно-ракетный комплекс «Тор». Его основная задача — защита воинских подразделений, а также мирных городов и поселков от беспилотников и крылатых ракет ВСУ.

Противовоздушная оборона работает безупречно. Во многом — благодаря нашим радиолокационным станциям.

Техника позволяет контролировать небо на сотни километров вокруг. Подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Мурада Магомедова.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, как силы ПВО охраняют воздушные границы ДНР.