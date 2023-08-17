Торговые центры Москвы получили сообщения о «минировании»

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Специалисты уже проводят необходимые мероприятия.

В торговые центры Москвы поступили анонимные сообщения с якобы угрозой взрыва. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

По информации агентства, предварительно, сообщения поступили с территории Украины. Специалисты уже проводят необходимые мероприятия. При этом эвакуации не проводятся.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве эвакуировали людей из парка «Зарядье» из-за поступившей информации о нахождении неопознанного устройства на его территории.