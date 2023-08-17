«Луна-25» сделала первый снимок поверхности спутника Земли

Фото: www.globallookpress.com / Edgar Breshchanov

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Российской станции удалось запечатлеть кратер на обратной стороне Луны.

Роскосмос поделился первыми снимками лунной поверхности, которые были сделаны камерами на автоматической станции «Луна-25». На снимке самый «загадочный» кратер спутника, который не видно с Земли.

Роскосмос

Съемка проведена камерами телекомплекса СТС-Л сегодня утром, в 8:23 по московскому времени. На ней видно южный полярный кратер Зееман, который находится на обратной стороне Луны и с Земли его не видно. Именно по этой причине, как отмечают эксперты, он всегда привлекал такое внимание для исследования. Дело в том, что высота окружающего его вала достигает восьми километров. Сейчас, благодаря только что появившимся снимкам, можно собрать новые данные о кратере.

Помимо снимков, со станции на Землю сегодня были отправлены данные по потокам гамма-лучей и нейронов поверхности спутника, а также параметры окололунной космической плазмы и газопылевой экзосферы на окололунной орбите.

«Луна-25» была запущена к спутнику Земли ночью 11 августа. Планируется, что станция приземлится в районе Южного полиса с 21 по 24 августа. Сейчас станция вращается по орбите искусственного спутника Луны.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что первый пуск ракеты-носителя «Союз-5» запланирован на декабрь 2025 года.