Полет нормальный: мужчина прыгнул с парашютом с Эйфелевой башни

Фото: www.globallookpress.com / Philippe Lissac / GODONG

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Из-за инцидента пришлось ненадолго задержать открытие архитектурного экспоната.

Французская полиция задержала экстремала, который забрался на верхний этаж Эйфелевой башни и спрыгнул с нее. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Мужчина забрался на главную парижскую достопримечательность рано утром и готовился к полету над городом около часа. Для прыжка он использовал специальный парашют, предназначенный для прыжков с небольшой высоты. При этом высота башни вместе с установленной на макушке антенной составляет 330 метров.

После успешного приземления любитель экстрима был задержан охранниками порядка из-за его общественно опасного поведения. Отмечается, что парашютист никакого ущерба городским владениям не причинил. Из-за него лишь ненадолго задержали открытие туристического объекта для посетителей.

На прошлой неделе Эйфелева башня трижды появилась в новостных сводках. Дважды неизвестные сообщали об угрозе взрыва на архитектурном экспонате, в результате чего приходилось эвакуировать всех людей. После охрана обнаружила на одной из площадок башни уснувших туристов и США.

Ранее 5-tv.ru писал, что посетителей столичного парка «Зарядье» эвакуировали из-за неопознанного устройства.