Путин поручил отменить штрафы в отношении бизнеса

Фото: © РИА Новости / Михаил Климентьев

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Речь идет об административных мерах.

Президент России Владимир Путин поручил отменить административные штрафы в отношении бизнеса со стороны надзорных органов. Информация об этом следует из соответствующего документа по итогам ПМЭФ.

Поручение адресовано правительству, а также Генпрокуратуре и МВД.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин поручил до 30 ноября ускорить перевод активов бизнеса в российскую юрисдикцию, обеспечить возврат утраченного контроля над компаниями.