Пойдет на все: Карл III загорелся идеей увидеть детей принца Гарри

Фото: www.globallookpress.com / Pool

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Он давно не видел маленьких Арчи и Лилибет — ради встречи монарх даже готов поступиться принципами.

Король Великобритании Карл III оказался в очень затруднительном положении. Совсем скоро монарху исполнится 75 лет — день рождения он отмечает 14 ноября.

Он хочет провести этот праздник в окружении родных и близких. Принца Гарри и его детей Карл III тоже ждет на торжестве.

Издание Express сообщило, что герцог Сассекский отклонил предложение отца. А это значит, что король не сможет увидеть сына и любимых внуков Арчи и Лилибет.

Монарх обожает детей своих сыновей, поэтому ему пришлось переступить через гордость и принципы. Он, как отмечается, попросил принца Гарри изменить свое решение.

Издание 7Дней.ru отметило, что с детьми принца Уильяма и Кейт Миддлтон король видится регулярно. Однако наследников Меган Маркл он последний раз видел в июне 2022 года на дне рождения ныне покойной королевы Елизаветы II.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что королевская семья проигнорировала день рождения Меган Маркл.