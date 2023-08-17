Путин поручил сохранить выплаты на детей даже при увеличении доходов

Фото: www.globallookpress.com / Erik Buraas

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Такое решение глава государства принял по итогам ПМЭФ.

Президент РФ Владимир Путин дал поручения, в том числе сохранить выплаты на детей при увеличении доходов. Информация об этом следует из документа, опубликованного Кремлем по итогам Петербургского международного экономического форума.

Уточняется, власти должны обеспечить своевременную выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, несмотря на увеличение заработка семьи. Таким образом, родители будут получать средства в течение указанного срока.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин подписал указ об обязательном страховании жизни и здоровья добровольцев — участников специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса.