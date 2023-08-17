Раскрыт секрет кровавых слез графа Дракулы: что это было?

Фото: Кадр из к/ф "дракула", реж. Фрэнсис Форд Коппола, 1992 г.

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Фантазия или реальный случай? Мог ли таинственный безумец тяжело болеть?

Средневековый граф Валахии (нынешней Румынии) Влад Цепеш Дракула является одной из самых загадочных персон в истории. Слухи и легенды о нем до сих пор будоражат умы конспирологов и любителей мистики. Разумеется, самой известной легендой о Дракуле является его якобы вампирская сущность. Интерес к этим слухам до сих пор подогревают истории о невероятной жестокости и странных особенностях Цепеша, например, о кровавых слезах, которые якобы шли из глаз графа, пишет aif.ru.

Ученые из Италии и Румынии решили углубиться в эту тему и провести исследования. Изучив письма, написанные лично Дракулой, эксперты пришли к выводу, что вероятно граф страдал от редкой болезни гемолакрии, при которой слезы больного смешиваются с его кровью. Со стороны это выглядит так, будто больной плачет кровавыми слезами. Цвет выделяемой жидкости может варьироваться от светло-розового до темно-красного, а само заболевание может вызывать травмы, воспалительные процессы и инфекцию.

Специалисты, с помощью масс-спектрометра проанализировали химический состав трех писем, который показал наличие у Влада наследственного заболевания цилиопатии, которая и стала причиной гемолакрии. Также у него выявили воспалительное заболевание, которое могло быть причиной проблем с дыхательными путями и кожей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Илон Маск отпраздновал Хэллоуин с миллиардерами и звездами в замке Дракулы.