Фото: www.globallookpress.com / Marco Provvisionato

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Он считает, что управлять системой должны другие люди.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении всех областных военкомов. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Неделю назад лидер киевского режима заявил об увольнении всех областных военкомов после заседания СНБО. По его словам, управлять системой должны только те, кто знает, почему «цинизм и взяточничество» в условиях конфликта являются госизменой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине продлили военное положение и мобилизацию. Соответсвующие законы подписал президент страны Владимир Зеленский.