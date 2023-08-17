Путин наградил президента ОКР Позднякова орденом Александра Невского

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Президент подписал соответствующий указ.

Президент России Владимир Путин наградил президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова орденом Александра Невского. Российский лидер подписал соответствующий указ.

«За вклад в развитие физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Екатерининском зале Кремля участники спецоперации получили из рук президента РФ Владимира Путина Золотые звезды Героя России и ордена Мужества.