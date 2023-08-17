Путин наградил президента ОКР Позднякова орденом Александра Невского
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
Президент подписал соответствующий указ.
Президент России Владимир Путин наградил президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова орденом Александра Невского. Российский лидер подписал соответствующий указ.
«За вклад в развитие физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Екатерининском зале Кремля участники спецоперации получили из рук президента РФ Владимира Путина Золотые звезды Героя России и ордена Мужества.