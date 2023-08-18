«Могу стать мамой целой футбольной команды»: Семенович заморозила яйцеклетки

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Instagram* / ann_semenovich; 5-tv.ru

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В будущем артистка хочет познать материнское счастье. Но кто будет отцом ребенка?

Певице Анне Семенович уже 45 лет — и она всерьез задумалась о детях. Артистка уже подготовила яйцеклетки к искусственному оплодотворению.

Осталось дождаться суженого, который и поможет ей с рождением ребенка. Звезда рассказала, как проходила процедура, передает издание dni.ru.

Так, 12 дней подряд она вводила себе гормоны, которые как раз помогают выработать яйцеклетки. Благодаря уколам, вместо одного биологического материала врачи смогут собрать от пяти до десяти.

Для Семенович это уже вторая процедура по заморозке генного материала. Она рассказала, что чем больше замороженных яйцеклеток, тем лучше. Дело в том, что некоторые из них могут погибнуть или не прижиться.

«Теперь у меня яйцеклеток много. Могу стать мамой целой футбольной команды», — объявила артистка.

В последнее время российские звезды все чаще становятся мамами после 40. К примеру, у Эвелины Бледанс появился ребенок в 43, а у Ольги Орловой — в 45.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Семенович нарушила данное себе обещание.

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