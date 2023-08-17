Белоруссия получила российские вертолеты Ми-35

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

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Прежде в страну было привезено ядерное оружие от РФ.

Белоруссия получила от России вертолеты Ми-35в рамках военно-технологического сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны республики.

«Белорусскими летчиками осуществляется перелет первой партии вертолетов Ми-35, которые поступили на вооружение в белорусскую армию», — говорится в сообщении.

Прежде президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщал, что более половины ядерного оружия, запланированного для размещения на территории Белоруссии, уже доставлено в страну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в МИД РФ заявили о готовности рассмотреть инициативу по выводу ядерного оружия с территории Белоруссии, но только при условии, что страны НАТО пересмотрят свой политический курс.