Путин поддержал строительство скоростной магистрали от Москвы до Петербурга

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sergey Petrov; 5-tv.ru

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Он отметил, что со строительством такой магистрали время в пути сократится.

Россия подошла к реализации скоростной железнодорожной магистрали от Москвы до Санкт-Петербурга. Об этом заявил президент Владимир Путин во время запуска МЦД-3 в Москве.

Он отметил, что со строительством такой магистрали время в пути сократится — пассажиры смогу передвигаться за 2,5 часа вместо четырех. Кроме того, освободится дорога, по которой перевозят грузы. Соответственно, они будут доставляться быстрее.

«Без всякого сомнения, мы должны будем развивать эту систему дальше. Если от Москвы до Адлера протащить, это уже будет всего десять часов в пути, это совсем другая история для тех, кто едет отдыхать на юг», — добавил Путин, допустив включения в эту систему Луганска и Донецка.

В этот жен день, 17 августа, Путин и мэр Москвы Сергей Собянин дали старт движению по третьей линии Московского центрального диаметра (МЦД-3). На мероприятии также присутствовали губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и глава РЖД Олег Белозеров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что с открытием МЦД-3 наземное метро стало доступнее для 3,5 млн человек.